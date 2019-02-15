Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.



Ekipler şüphelilerin adreslerine yaptıkları operasyonda, 580 gram bonzai, 34 fişek eroin, bir tabanca, bir tüfek ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 920 lira para ele geçirdi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA