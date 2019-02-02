Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çerkezköy'e bağlı Bağlık ile Çorlu'ya bağlı Hıdırağa mahallelerinde, uyuşturucu kullanımı ve satışı yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.



Operasyonda, 50 fişek kullanıma hazır uyuşturucu, 32 hap, bir adet av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 575 lira para ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.D. ve F.N'nin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA