Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çorlu'nun Muhittin ve Çerkezköy'ün Bağlık mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, Y.K. ve O.B. gözaltına alındı.
İkametlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.