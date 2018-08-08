Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Malkara ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Çınarlı ve Malkara'nın Camiatik mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonyaptı.

Operasyonda gözaltına alınan S.K, F.C. ve V.V.Ö'nün üzerlerinde ve kullandıkları yerlerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.