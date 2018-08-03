Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Muratlı ve Çorlu ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, 6 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa'nın Aydoğdu, Muratlı'nın İstiklal ve Çorlu'nun Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu satışı yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, R.G, A.A, M.S, M.A, Ç.D, ve F.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.