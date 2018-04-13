Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik ortak operasyon düzenledi.
İlçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddeye, imha edilmek üzere el konulurken M.Y. ile E.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı.