Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde iki kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yapılan operasyonda Zafer G. ile Mesut D. gözaltına alındı. Polis iki zanlının ikametlerindeki aramada suç unsuruna rastlamadı.

Operasyonu genişleten ekipler, Zafer G'nin çalıştığı özel hastanedeki odasında da arama yaptı. Burada uyuşturucu tartmakta kullanılan hassas terazi, bonzai, uyuşturucu niteliği olan haplar ile kırmızı ve yeşil reçeteyle satılan haplar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.