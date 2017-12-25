Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu
Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu, Çerkezköy, Hayrabolu ve Süleymanpaşa ilçelerindeki uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorlu'ya bağlı Hıdırağa, Hayrabolu'ya bağlı Kahya, Çerkezköy'e bağlı Gazi Mustafa Kemal Paşa ve Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 25 fişek bonzai ele geçirildi, C.A, G.Ç, Ü.K, A.T, E.H.O, V.H, İ.B, B.V. ve C.A. gözaltına alındı
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.