Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Çınarlı ve 100. Yıl mahallelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.



Operasyonda, şüpheli olarak belirlenen O.A. ve S.A. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.