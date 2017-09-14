Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şahıslara yönelik çalışma başlattı.



Ekiplerin titiz çalışması sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen A.G, P.K, İ.S, Ş.G, G.E. ve Ö.G. adlı şahıslar gözaltına aldı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.