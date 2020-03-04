Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

04.03.2020 14:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 14:10

Tekirdağ'ın Muratlı, Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Ekipler Çorlu ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada bir miktar fişek halinde skunk, bonzai ve 395 lira ele geçirirken, A.B'yi gözaltına aldı.

Çerkezköy ilçesinde evinde kenevir yetiştirdiği tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada, 480 gram esrar, 355 gram kenevir tohumu, hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 835 lira ele geçirildi. Ev sahibi T.A. gözaltına alındı.

Şüphe üzerinde Muratlı yolunda bir aracı durduran ekipler otomobilde bir miktar eroin ve metamfetamin ele geçirdi. Araçta bulunan Ç.Ö, M.Ş.T ve G.C. gözaltına alındı.

Operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA