Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa İlçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri çocuk olmak üzere toplamda 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince projeli çalışmalar kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahısla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Hedef şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa İlçesinde bulunan adresinde arama yapıldı. Aramalarda, şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın evinde ve işlem yapılan şahıstan 3 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet ampül içinde net 0,1 gr Metamfetamin maddesi, ele geçirildi. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şahsın üzerinde ve bulundukları yerin çevresinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 149 fişek uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (Bonzai), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 260 TL para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.B. ve F.C. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalandı.

Çorlu İlçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devamında tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 15 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 45 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan Suça sürüklenen bir çocuk, gerekli işlemler için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL DAĞ

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