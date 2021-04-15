Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube görevlilerince projeli çalışmalar kapsamında Uyuşturucu Madde Ticareti yaptığı tespit edilen 1 şahısla ilgili olarak yapılan çalışmalarda, 1 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı. Hedef şahsın yakalanması için yapılan çalışmalarda, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan adresinde arama yapıldı. Aramalarda, şahıs kıskıvrak yakalandı.

Yakalanan şahsın evinde ve işlem yapılan şahıstan 3 adet uyuşturucu içme düzeneği, 1 adet ampul içinde net 0,1 gr Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Aynı gün adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğimiz ekiplerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 şahsın üzerinde ve bulundukları yerin çevresinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 149 fişek uyuşturucu maddelerden Sentetik Kannabinoid (Bonzai), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 260 TL para, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak H.B. ve F.C. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalandı.

Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmaların devamında tespit edilen bir şahsın üzerinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 15 fişek uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 45 TL para ele geçirildi.

Yakalanan bir çocuk da, gerekli işlemler için Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı