Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

26.11.2019 14:22 | Son Güncelleme: 26.11.2019 14:26

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi yakalandı.



Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerinin Çorlu ilçesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu çalışmalar kapsamında; M.U.-E.U.-E.U.-E.U. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalar neticesinde satışa hazır halde 201 Fişek (91,20 gram) Eroin Maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 620 TL para, hassas terazi ve uyuşturucu maddeleri satışa hazırlamada kullanılan çeşitli materyaller ele geçirildi.



Konu ile ilgili M.U.-E.U.-E.U. ve E.U. isimli şahıslar gözaltına alınarak, şüpheli şahısların işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA