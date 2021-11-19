Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı - Haberler
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 562 adet reçeteye tabi sentetik ecza maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 920 TL ele geçirildi.

Konuyla ilgili 3 şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

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