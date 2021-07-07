Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ve Süleymanpaşa ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesine bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde S.K., polisi görünce elinde bulunan çorapları atarak kaçmaya başladı. Şahıs yapılan kovalamacada ara sokaklarda izini kaybettirdi. Şahsın attığı çoraplarda yapılan kontrolde 53 fişek kannabinoid, 24 fişek eroin maddesi ele geçirildi. S.K. yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU UYUŞTURUCUDAN YAKALANDI

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi Kalealtı 1. Sokak üzerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.M. isimli şahsın bulunduğu metruk binanın çatı kısmında, 116 fişek eroin ele geçirildi. S.M.'nin kaba üst aramasında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam 305 TL para ele geçirildi. Şahıs uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanarak gözaltına alınırken, yapılan G.B.T. kontrolünde kayıp şahıs olarak arandığı da tespit edildi. Süleymanpaşa ilçesinde de C.Y.'den 6 fişek bonzai ele geçirildi. Şahıs yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı