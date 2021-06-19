Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Hıdırağa Mahallesine uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde, 2 farklı olayda kimlik bilgileri tespit edilen N.T., O.D. ve S.Ç. isimli şahısların üst araması yapıldı.

N.H.'den 2 fişek sentetik kannabinoid, O.D.'den 15 fişek eroin ve 1 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan enjektör, S.Ç.'den 5 fişek eroin, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan enjektör, ele geçirildi. N.T., O.D ve S.Ç. ise kullanmak amacıyla uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak, kabul etmek ve kullanmak suçundan yakalanarak soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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