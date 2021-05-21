Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir evde uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir eve uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda 500 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, hassas terazi ve uyuşturucu öğütücü aparat ele geçirildi.
Gözaltına alınan C.E, K.K. ve A.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman