Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

29.12.2020 12:58 | Son Güncelleme: 29.12.2020 13:02
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 kişi uyuşturucudan yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesi'nde durdurulan bir araç ve içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramalarda, 2 poşet halinde toplam 200 gram uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı ilçesinde de uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen S.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramalarda, daralı 4.80 gram uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, fişeklenmiş halde 1 fişek (daralı 1.20 gr.) uyuşturucu maddelerden sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde fişeklemesinde kullanılan defter kağıtları ve 1 adet makas, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 480 TL para ele geçirildi.

Süleymanpaşa ilçesi TOKİ ışıklı kavşakta da durdurulan bir araç ile araçta bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramada, 2 adet 9 mm çapında sigsauer marka tabanca bu tabancalar ait 2 adet şarjör ve 16 adet fişek ele geçirildi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Coşkun Sabah Seren Serengil Oktay Kaynarca Murat Dalkılıç
Spor Cüneyt Çakır Güven Yalçın Abdullah Avcı Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı | Haberler 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 13:02:56. #1.14#
title