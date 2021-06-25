Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Cemaliye Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekiplerce düzenlenen operasyonda, 180 gram eroin, uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeler ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler T.Ç. ve N.Ç. gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel

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