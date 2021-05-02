Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 29 poşet halinde 300 gram bonzai ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 29 poşet halinde 300 gram bonzai ele geçirilirken, araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir araçta ve araç içerisinde bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramada 29 adet şeffaf poşet içerisinde 300 gram bonzai, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 315 TL ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Araçtaki C.K ve B.Ç. isimli şahıslar uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak, gerekli soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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