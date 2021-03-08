Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

08.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:37
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ve paralarla yakalandı.

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde düzenlenen operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu madde ve paralarla yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu NSM Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada, fişeklenmiş halde 147 fişek uyuşturucu maddelerden eroin, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen bin 510 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan T.Ç. ve R.Y. isimli şahıslar gözaltına alınarak, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Demet Akalın Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Mustafa Er Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.3.2021 15:38:50. #1.15#
title