Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ile 850 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince Çorlu ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda tespit edilen 2 şahıs ve ikametlerinde arama yapıldı. Aramalar sonucunda 5 fişek şeffaf renkli poşetler ve 1 adet şeffaf poşet içinde olmak üzere 16.15 gram daralı eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 850 TL para ele geçirildi.

Olaya ilişkin 2 şahıs gözaltına alınırken, konuyla ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA