Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi 12 fişek eroinle yakalandı.

26.02.2020 12:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:40
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

'ın ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi 12 fişek eroinle yakalandı.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlileri uyuşturucuya geçit vermiyor. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda E.Ş. ve R.G. isimli şahıslar 12 fişek uyuşturucu madde(eroin) ile yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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