Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

27.08.2019 09:56

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu, 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.



Tekirdağ Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan sokak çalışmasında 58 fişek bonzai, poşet içeresinde 8 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olay ilişkin 1 kadın, 1 erkek olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA