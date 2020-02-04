Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

04.02.2020 16:01 | Son Güncelleme: 04.02.2020 16:06
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

'ın ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.


Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliğine bağlı polis ekiplerince ilçeye bağlı Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satışı ve kullanımı yapıldığı iddia edilen bazı adreslere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla aranan 10 kişi gözaltına alındı. Yakalanan B.K., Ü.K., R.B., N.Ö., S.Ö., E.Ş., G.K., G.T., Ö.A. ve Y.I. isimli şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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