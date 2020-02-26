Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 kadın gözaltına alındı

26.02.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.02.2020 12:43

Tekirdağ'ın Çorlu İlçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kadın gözaltına alındı.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir kadın şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı.



Aramalarda fişeklenmiş halde 61 fişek uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 10 adet uyuşturucu nitelikli sentetik hap (extacy), uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 515 TL para ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.



Konu ile ilgili olarak N.S. isimli kadın şahıs gözaltına alınarak soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA