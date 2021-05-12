Son dakika haberleri... Uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheli Ç.Z'nin üzerinde ve bulunduğu alandaki metruk evde yapılan aramada 100 gram bonzai ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel