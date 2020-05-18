Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
18.05.2020 16:12 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:12

Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu madde ve olaya ilişkin 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Çorlu İlçesi Kemalettin Mahallesinde de uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edilen bir şahsın üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Aramalarda fişeklenmiş halde 7 fişek uyuşturucu maddelerden Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili R.A. isimli şahıs gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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