Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

01.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:06
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, ikamet ve şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirdi.

Operasyonda E.K, İ.Y, Ö.K, H.P. ve G.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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