Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı
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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

02.02.2021 09:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 09:22
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Çorlu Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, H.K'nin ikametinde yaptıkları aramada, 28 gram eroin ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 920 lira para ele geçirdi. H.K. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, ekipler B.Z'nin Kalealtı 2. Sokak'ta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine bölgeye gitti.

Sokakta B.Z. ve D.K, uyuşturucu alışverişi yaptığı sırada polisleri görünce kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu D.K. yakalandı.

D.K'nın üst aramasında 10 uyuşturucu hap ve 20 gram eroin ele geçirildi.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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