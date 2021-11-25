TEKİRDAĞ'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

ÇORLU, TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ve Çorlu ilçelerinde polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Malkara ilçesinde bir evde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu belirleyerek, evde arama yaptı. Aramada,3 kilogram kubar esrar ile Hint keneviri, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucularla ilgili gözaltın alınan 2 kişinin soruşturması sürüyor. Çorlu ilçesi otogarında bulunan çay ocağında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 1 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 31 fişek eroin, fişeklenmede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye yasal işlem yapıldı, 1 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.