Tekirdağ'da uyuşturucu hap ele geçirilen taksideki 2 şüpheli gözaltına alındı
05.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:38
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ticari takside uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ticari takside uyuşturucu hap ve tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Aydoğdu Mahallesi'nde taksiden havaya ateş edildiği ihbarı üzerine bölgeye gitti.
Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde ekiplerce durdurulan taksideki aramada 80 uyuşturucu hap, tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman