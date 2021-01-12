Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsünün üzerinden sahte gazeteci kimliği çıktı
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsünün üzerinden sahte gazeteci kimliği çıktı

12.01.2021 14:01 | Son Güncelleme: 12.01.2021 14:04
Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsünün üzerinden sahte gazeteci kimliği çıktı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde kokain ele geçirildi, sürücünün üzerinde sahte "gazeteci kimliği" bulundu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde kokain ele geçirildi, sürücünün üzerinde sahte "gazeteci kimliği" bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı ticareti yapmayı planlayanlara yönelik çalışmaları kapsamında, ilçe merkezinde şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 29 gram kokain ele geçirildi, sürücü S.A'nın üzerinde sahte gazeteci kimliği bulundu.

Gözaltına alınan şüphelinin dolandırıcılık suçundan arandığı da anlaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

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