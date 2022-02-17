Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

AA, Mesut Karaduman - Güncel
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Tekirdağ'da uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 2 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir otomobilde 100 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bahçelievler Mahallesi TOKİ uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Ekipler, otomobilde yaptığı aramada poşet içerisinde 100 gram eroin ele geçirdi.

Otomobilde bulunan Y.Ş. ve Ş.Ş. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Mesut Karaduman - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Tekirdağ, Eroin, Güncel, Haberler

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