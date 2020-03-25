Tekirdağ'da uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 2 kişiye para cezası Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları sınırlandıran fakat uyarılara rağmen evlerine gitmeyen 65 yaş ve üstü 2 kişiye idari para cezası uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanların evlerinden çıkmamaları konusunda uyarı yapıyor.

Dışarıda olduğu tespit edilen bu kapsamdaki kişileri evlerine gitmeleri konusunda ikna etmeye çalışan ekipler, Atatürk Mahallesi ve Hürriyet Caddesi'nde uyarıya rağmen buna uymadığı tespit edilen 2 kişiye 392'şer lira ceza verdi.

Kaynak: AA