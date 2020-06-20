Tekirdağ'da ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ediyorlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'da ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ediyorlar

Ear-Technic Yönetim Kurulu Başkanı Emin Agac, 3 marka altında ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'da ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ediyorlar
20.06.2020 11:03 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:03

Ear-Technic Yönetim Kurulu Başkanı Emin Agac, 3 marka altında ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ettiklerini söyledi.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki Avrupa Serbest Bölgesi'nde (ASB) faaliyet gösteren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Agac, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almanya'da 1970'li yıllarda başladıkları işitme cihazı üretimini 2001 yılından bu yana Türkiye'de sürdürdüklerini söyledi.

Bazı nedenlerden dolayı 2005 yılında Alman ortaklarından ayrılarak üretimlerine devam ettiklerini anlatan Agac, "Hisselerin tamamını biz aldık ve yaklaşık 20 yıldır yerli işitme cihazı üretiyoruz. 3 marka (earnet, helixhearing, anaton) altında ürettiğimiz 500 farklı modelimizi 40 ülkeye ihraç ediyoruz." dedi.

Agac, ürünlerini elektronik, yazılım, mekatronik, kimya, ses bilimi ve odyoloji gibi bilim alanlarını kullanarak ürettiklerini dile getirdi.

İşitme cihazının reçete ile satıldığını anımsatan Agac, "Bu üretim yapılırken küresel kabul görmüş birçok norma göre hareket ediliyor. İşitme cihazının Ar-Ge'sinden, üretiminden stoklanmasına ve satış sonrası hizmetine kadar bu normlar sürekli kontrol ediliyor. Dünyada bizimle birlikte işitme cihazı üretimi yapan 7 büyük firma var. Yıllık üretim kapasitemiz 160 bindir. İhtiyaç olduğunda kapasite artırılabilir." diye konuştu.

Agac, işitme cihazlarının üretilme amacının, duyma sorunu bulunanları ses ile hayata, mesleklerine bağlamak olduğunu ifade etti.

Gruplarına bağlı firmalarda 400 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Agac, üretimde kullandıkları malzemeleri ve yedek parçalarının büyük çoğunluğunu kendilerinin imal ettiğini aktardı.

Yerli işitme cihazı üretildi

Agac, 2015 yılında AR-GE çalışmalarına başladıkları tamamen yerli, TIE "Transducers In The Ear " işitme cihazı modelini 5 yıllık süre sonunda ürettiklerini açıkladı.

Klasik işitme cihazlarında mikrofon kulağın arka yüzünde olduğu için seslerin çok detaylı işitilemediğini vurgulayan Agac, şu bilgileri verdi:

"Ses normalde kulak kepçesine çarpar, kulak sesi filtreledikten sonra kanala gönderir. Ses bu aşamalardan sonra beyne iletilir. Ama kulak arkası işitme cihazının bir kulak kepçesi kadar filtreleme imkanı yok. Örneğin, rüzgarlı havalarda dışarıda dolaşırken dış yüzeyde kalan mikrofon hışırtı yapar ve ses netliğini kaybeder. Biz bu yeni TIE cihazımızda mikrofonu ve hoparlörü kulak içine koyduk ve bu etkenlerden asla etkilenmemesini sağladık."

Agac, ürünün tasarımının, kalıplarının ve üzerinde barındırdığı her şeyin tamamen yerli olduğunu belirterek, TİE'nin iki farklı modelinin bulunduğunu söyleyerek, "Biri, normal iki dönüştürücünün kulak içinde olduğu model, diğeri wireless ile çalışan modeli. Bu modelde cep telefonunuza indirdiğiniz bir aplikasyon ile cep telefonu, televizyon, müzik sistemine ve bütün ses kaynaklarına bağlanarak kulaklık görevi de yapabilen bir işitme cihazı modeli. İşitme sorununun yaşattığı en büyük problem sesleri net olarak anlayamamak, ayırt edememektir. TIE cihazımızda sesler daha net olduğundan daha rahat anlaşılabiliyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm Haber
Koronavirüs salgınında bugüne kadar kaydedilen en yüksek rakam! Brezilya'da bir günde 54 bin vaka, 1206 ölüm
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti Haber
Yağmur nedeniyle tıkanan su kanalını eliyle açan polis gönülleri fethetti
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı Haber
Polisin kumarhane baskınında genç kız duşakabinde yakalandı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu Haber
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu Haber
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı Haber
Tavlada üs üste yenilen Faik Öztürk'ün tansiyonu çıktı
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Güpegündüz pompalı tüfekle gezen şahıs yanından geçen polis aracına bile aldırış etmedi
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden 'yerli ve milli' cevabı çıktı
Erdoğan'ın masasındaki koronavirüs aşısı anketinden "yerli ve milli" cevabı çıktı
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
AK Parti, Bahçeli'nin önerisi üzerine harekete geçti! Seçim barajı düşüyor, vekil transferi son buluyor
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Galatasaray, karton taraftarlarının arasında unutulmaz basketbolcu Kobe Bryant'a da yer verdi
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Koronavirüsü hiçe sayıp meyhanede eğlence düzenleyen 25 kişiye 78 bin lira para cezası
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Türk Hava Yolları, ABD uçuşlarına başlıyor
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adını yazdıracak ilk Türk oldu
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Süt ürünleri profesörü, peynirde yapılan mide bulandıran hileler için vatandaşı uyardı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Başkan Şayir, makam aracını satıp kırtasiye malzemesi aldığı öğrencileri sınav günü de yalnız bırakmadı
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
Temizlik işçisi, evlilik hayali kurduğu kadın tarafından dolandırıldı
İbrahim Tatlıses'in 'Köstebek değil' dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
İbrahim Tatlıses'in "Köstebek değil" dediği oğlu hakkında emniyette verdiği ifade kafa karıştırdı
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
BMW, 6 bin kişiyi işten çıkaracak
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamının Rus yapımı olduğu ortaya çıktı
Yayla evine giren 'dev örümcek' evde yaşayanları korkuttu
Yayla evine giren "dev örümcek" evde yaşayanları korkuttu
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Koronavirüsün iş kazası sayılması için ilk dava açıldı, kazanılırsa çalışanlar tazminat alabilecek
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
İstanbul ve Ankara'nın ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası yayınlandı
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Alişan Hülya Avşar Bülent Ersoy
Spor Okan Buruk Serdar Aziz Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Fernando Muslera
Daha Fazla Su Türk Milli İnşaat
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da ürettikleri işitme cihazlarını 40 ülkeye ihraç ediyorlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 11:07:01. #1.14#
title