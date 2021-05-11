Tekirdağ'da üretim izni alınan "yerli hibrit ayçiçeği tohumları" toprakla buluşturuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da üretim izni alınan "yerli hibrit ayçiçeği tohumları" toprakla buluşturuldu

Tekirdağ'da üretim izni alınan 'yerli hibrit ayçiçeği tohumları' toprakla buluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Trakya'daki iki firma tarafından geliştirilen ve üretim izni alınan iki hibrit ayçiçeği tohumunun ekimi yapıldı.

Trakya'daki iki firma tarafından geliştirilen ve üretim izni alınan iki hibrit ayçiçeği tohumunun ekimi yapıldı.

Trakya Tohumcular Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Toruk, AA muhabirine, Trakya'da tohum yetki belgesi almış firmalarla çalışmalar yürüttüklerini, hibrit (aynı tür bitkinin iki farklı çeşidinin çaprazlanması sonucu elde edilen tohum) ayçiçeği tohumu konusunda araştırma yapan firmalara da bütçe ayırdıklarını söyledi.

Derneklerine üye Tekirdağ ve Edirne'deki iki firmanın Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile ortak proje yürüttüğünü belirten Toruk, "Bu projeler sonucunda ülkemize dış ticarette de rekabet imkanı sağlayacak iki hibrit ayçiçeği tohumunun üretim izni alınarak, tescil çalışmalarına başlandı. Deneme ekimlerini de yaparak hibrit ayçiçeği tohumlarını toprakla buluşturduk." dedi.

Toruk, hibrit tohumların verim, kalite, hastalık ve çevre şartlarına dayanıklılık açısından diğer tohumlara göre farklılık gösterdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu tohumların Türkiye'de çiftçilerin kullanımına sunulmasının yanı sıra uluslararası pazarda da rekabet gücünü artıracağını düşünüyoruz. İki hibrit tohumumuz da Rusya ve Ukrayna pazarındaki global firmalarda bulunan tohumlarla rekabet edebilecek özelliklere sahip. Ülkemizde ayçiçeği tohumu çok pahalı. Yerli çeşitlerimiz arttıkça hem kalite hem de fiyat rekabeti olacaktır."

Hibrit ayçiçeği geliştiren firmanın yetkilisi Emre Sarı da geliştirdiklerini tohumu toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Çiftçilere yerli tohum sunmak için deneme ekimlerine başladıklarını vurgulayan Sarı, "Firma olarak amacımız yerli ve milli tohumların gelişmesidir. Bütün çalışmalarımızı bunun üzerine yapıyoruz. Ülkemizde global firmaların elinde olan tohumculuk pazarında mücadele ederek çiftçilerimize yağ oranı ve verimi yüksek, piyasada diğer çeşitlerle rekabet edebilecek tohumlar üretmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Dikkat 'koca engerek'
Dikkat 'koca engerek'
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
WHATSAPP'IN UZATTIĞI SÜRE BİTİYOR'15 MAYIS'TAN SONRA KULLANICILARI NELER BEKLİYOR?
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Türkiye'de ilk kez 'Küçük Çöl Toygarı' görüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali Babacan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Özcan Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk
Spor Gökhan Töre Yılmaz Vural Samet Aybaba Mete Kalkavan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tekirdağ'da üretim izni alınan "yerli hibrit ayçiçeği tohumları" toprakla buluşturuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 12:09:11. #1.15#

title