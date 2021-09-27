Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi ikram edildi.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) yeni kayıt yaptıran öğrencilere coğrafi işaret tescilli Tekirdağ köftesi ikram edildi.

Üniversite Değirmenaltı Yerleşkesi'nde düzenlenen etkinliğe yaklaşık bin öğrenci, akademisyenler ve davetliler katıldı. Izgarada pişirilen meşhur Tekirdağ köftesinden tatmak isteyen öğrenciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Tescilli köfteyi tadan öğrenciler etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köftenin Tadı Kampüs ile Güzel" sloganıyla güzel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Eker, şehrin meşhur lezzetiyle öğrencileri buluşturduklarını ifade ederek, "Üniversite, öğrencilerle daha güzel. Uzun süre öğrencilerden ayrı kalmıştık. Öğrencilerimizi çok özledik. Üniversiteye, hocalarına kavuşan öğrencilerimize güzel bir yıl diliyorum. Herkesin salgın tedbirlerine hassasiyet göstermesini bekliyorum." dedi.

Üniversiteye yeni başlayan Doğukan Şahin de üniversitenin çok güzel bir etkinlik düzenlediğini belirterek, "Köfte ikramı çok güzel. Öğrencileri düşündükleri için üniversitemize teşekkür ediyoruz. Bu tür etkinliklerin devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Berk Yaşar da yüz yüze eğitime başladıkları için mutlu olduklarını, köftelerin de çok lezzetli olduğunu dile getirdi.

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi

Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi
AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

Son dakika haber | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Darülaceze'deki açılış ve tanıtım töreninde konuştu: (3)

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Barınamıyoruz' eylemlerine tepki: Hayatınız yalan

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki: Hayatınız yalan
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Devlet Bahçeli Vladimir Putin Abdullah Öcalan Temel Karamollaoğlu
Magazin Rüya Tabirleri Tarkan Düm Tek Tek Burak Yamantürk
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Ali Palabıyık Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Cengiz Ergün Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Üniversitenin yeni öğrencilerine kentin meşhur köftesi ikram edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 15:01:20. #1.12#