Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine çorba ve simit ikramı

26.02.2020 13:54 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:54

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) kampüsünde her sabah öğrencilere çorba ve simit ikram ediliyor.

Değirmenaltı kampüsü içinde kurulan ikram kabininde Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker ve Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çınar öğrencilere çorba ve simit dağıttı.

Yüksel, bir süre sohbet ettiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarı diledi.

Kaynak: AA