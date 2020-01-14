Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi
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Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) öğrencilerince tasarım ve mimarlık alanında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi açıldı.

14.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:36
Tekirdağ'da üniversite öğrencileri projelerini sergiledi

(NKÜ) öğrencilerince tasarım ve mimarlık alanında hazırlanan projelerin yer aldığı sergi açıldı.

NKÜ Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri kendi alanlarıyla ilgili 30 proje hazırladı.

Hazırlanan projeler Fen Edebiyat Fakültesi binası girişinde sergilendi. Öğrenciler sergiyi gezmeye gelenlere projeler hakkında bilgi verdi.

Sergi bugün 18.00'e kadar gezilebilir.

Kaynak: AA
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