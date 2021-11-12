Tekirdağ'da uluslararası dev tatbikat nefes kesti

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da 7 ülkenin katılımı düzenlenen uluslararası AB Modex tatbikatında denizde gemi yanması ve yaralı kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı.

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması kapsamında düzenlenen, afet ile deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin ilk kez Türkiye'de yapılan "AB-Modex Saha Tatbikatı" kapsamında kurtarma operasyonu senaryosu gösterisi yapıldı.

Senaryo gereği bir ticari ile balıkçı teknesinde yangın çıkıyor. Teknede çıkan yangın sonrasında iki şahıs denize düşüyor. Denizde düşen 2 kişi için senaryo gereği Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, bot ve dalgıçlar tarafından kurtarma operasyonu düzenlendi. Tatbikat gereği düzenlenen kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik botu, yanan tekneye müdahale ederken, dalgıçlarda denizde arama çalışması yaptı. Daha sonra helikopterde denizde tarama çalışması yaptı. Denize düşen 2 kişinin yeri belirlendikten sonra biri dalgıçlar tarafından kurtarılırken, denize düşen diğer kişi için ise helikopterden atlayan dalgıçta denize inerek şahsı halat yardımı ile helikoptere çekti.

Yanan teknedeki yangından söndürülürken, denizden çıkarılan 2 kişi hastaneye sevk edildi. Dev tatbikatı gerçeğini aratmazken, senaryo gereği düzenlenen kurtarma operasyonu ekipleri büyük takdir topladı. - TEKİRDAĞ