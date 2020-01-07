Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli
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Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli

Tekirdağ'ın Malkara-Şarköy yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.

07.01.2020 00:46 | Son Güncelleme: 07.01.2020 00:50
Tekirdağ'da ulaşıma kar engeli

'ın Malkara-Şarköy yolunda yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.


Şarköy ilçesine bağlı Mahallesi civarında etkisini gösteren kar ve tipi, Malkara yolunu kullanan sürücülere zor anlar yaşatıyor.


Gölcük Mahallesi sakini Deniz Karademir, "Şarköy - Malkara yolunda yoğun tipi ve kar mevcut. Karla kaplanan yolda ulaşım zorlukla sağlanıyor. Yola çıkan sürücülerin kar lastiği takmasında fayda var. Yolun kaygan olması nedeniyle araçlar ilerleyemiyor" dedi.


Karayolları ekiplerinin kar küreme çalışması için bölgeye hareket ettiği öğrenildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
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