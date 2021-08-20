Tekirdağ'da üç evden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde üç evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çınarlı Mahallesi'nde bir kişinin hırsızlık için girdiği evde bir çifte bıçak çektiği ve 3 evden de hırsızlık yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırma sonucu 3 evden 2 bin lira ve 5 cep telefonu çaldığı belirlenen A.Ç.K'yi (24) suçüstü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman