Tekirdağ'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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Tekirdağ'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Tekirdağ'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
07.07.2020 21:11 | Son Güncelleme: 07.07.2020 21:32

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan Çınar yönetimindeki 59 AAH 260 plakalı otomobil, Çerkezköy-Çorlu yolu Atılım Beton Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette Tunca Eroğlu'nun kullandığı 34 BAR 432 plakalı otomobil ve Fevzi Dikmen idaresindeki 59 ZP 595 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Çınar'ın kullandığı otomobilde bulunan Cihan Sancak (20), Yunus Emre Çınar (17), Serhat Doğan (22) ve Halil Batıbey (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında Eroğlu'nun kullandığı otomobilde bulunan bir bebek ve ailesi tedbir amacıyla ambulansa alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

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