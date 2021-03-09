Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı
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Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı

09.03.2021 14:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:41
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi zabıta ekipleri; berber, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna ve masaj salonlarında koronavirüs denetiminde bulundu.

TEKİRDAĞ'ın merkez Süleymanpaşa ilçe Belediyesi zabıta ekipleri; berber, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna ve masaj salonlarında koronavirüs denetiminde bulundu. Eksikleri bulunan işletmeler hakkında tutunak tutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı koronavirüs haritasında 'yüksek riskli' iller arasında 'turuncu' renk kategorisinde bulunan Tekirdağ'da, vaka sayısı arttı. 100 bin nüfuslu kentte 2 Mart tarihinde koronavirüs vaka sayısı 85,55 iken normalleşme kararlarının ardından 111,19'a yükseldi. Tekirdağ Valiliği başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıha Kurulu kararları gereği vaka artış hızını düşürmeye yönelik tedbirler artırıldı.

Kentte merkez Süleymanpaşa İlçe Belediyesi zabıta ekipleri, berber, kuaför, güzellik merkezi, hamam, sauna ve masaj salonlarında koronavirüs denetiminde bulundu. İşletmelerin maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı kontrol edilerek bilgilendirme yapıldı. Eksikleri bulunan işletmeler ise uyarıldı. 


- Tekirdağ
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı
Tekirdağ'da tutanaklı koronavirüs denetimi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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