TEKİRDAĞ'DA TURKOVAC AŞISI UYGULANMAYA BAŞLANDI

TEKİRDAĞ (DHA) - ACİL kullanım oyanı verilen yerli Covid-19 aşısı Turkovac, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı.

Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Lütfi Çağatay Onar, Tekirdağ'a ilk etapta 3 bin 750 doz aşı geldiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti. Başhekim Onar, "Turkovac, Anadolu'da 1800'lü yılların başından beri üretilen canlı insan aşılarının en son jenerasyonu. Bizim için çok büyük bir mutluluk vesilesi. Pandeminin başından beridir bu işle uğraşan Türk bilim insanlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Öncellikle şehir hastanelerinde başladı. Tekirdağ ilimize de 3 bin 750 doz ilk etapta geldi. Turkovac aşısını randevulu olarak uyguluyoruz. Elimize ulaşan yeni dozların artarak devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlardan da çok büyük bir ilgi var. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Uzun zamandır yerli ve milli aşıyı bekleyen, yerli ve milli yatırıma, bilim insanlarına güvenen son derecede fazla sayıda hastamız var. Halkın beklentisini karşılayacak gibi görünüyor. Büyük bir teveccüh var. Elimizdeki doz miktarı da yeterli. Uygulamaya başlamanın mutluluğu içerisinde hızla uygulamaya devam ediyoruz" dedi.

Hastanede aşı olan Şule Yadigar, "4'üncü doz aşımı Turkovac oldum Bunun için mutluyum, yerli aşının ülke için, insanlık için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.