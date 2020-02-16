Tekirdağ'da turistleri gasbeden ve dolandıran İran uyruklu 4 kişi İstanbul'da yakalandı
Haberler » Güncel » Tekirdağ'da turistleri gasbeden ve dolandıran İran uyruklu 4 kişi İstanbul'da yakalandı - Haber

Tekirdağ'da turistleri gasbeden ve dolandıran İran uyruklu 4 kişi İstanbul'da yakalandı

Tekirdağ'da turistleri dolandıran ve gasbeden İran uyruklu 4 şüpheli, İstanbul'da gözaltına alındı.

16.02.2020 18:10 | Son Güncelleme: 16.02.2020 18:10
Tekirdağ'da turistleri gasbeden ve dolandıran İran uyruklu 4 kişi İstanbul'da yakalandı

'da turistleri dolandıran ve gasbeden uyruklu 4 şüpheli, 'da gözaltına alındı.

İl Komutanlığına bağlı Jandarma Suç ve Araştırma Timi ile Marmaraereğlisi Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente gelen bazı yabancı turistleri polis kılığına girerek dolandıran ve değerli eşyalarını gasbeden şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda İran uyruklu M.R.Z, R.V.D, H.J. ve H.E'yi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada yaklaşık 10 bin avro bulundu.

Tekirdağ'a getirilen şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler