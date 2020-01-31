Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki
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Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

31.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:50
Tekirdağ'da Trump'ın sözde barış planına tepki

'ın ilçesinde ABD Başkanı 'ın sözde Orta Doğu barış planı kınandı.

Belediye meydanında toplanan Çorlu Sivil Toplum Platformu üyeleri, sözde barış planını protesto etti.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından platform adına basın açıklaması yapan Kurtuluş Ay, Trump'ın, İsrail'in güvenliğini merkeze alan, Filistinlileri ebediyen yurtlarından sürmeyi hedefleyen planı açıkladığını söyledi.

Ay, " 'Yüzyılın planı' denilen içerik, Filistin'in küçültülmesi, Kudüs'ün bütünüyle işgal edilmesi, Filistinlilerin vatanlarından çıkartılması hükümlerinden ibarettir. Kısacası anlaşma soykırım, vahşet ve işgal diplomasisidir." dedi

Kaynak: AA
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