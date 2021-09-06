Tekirdağ'da trenin çarptığı servisin sürücüsü tutuklandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kullandığı minibüse trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada kusurlu bulunan servis sürücüsü tutuklandı.

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde, kullandığı minibüse trenin çarpması sonucu 7 kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kazada kusurlu bulunan servis sürücüsü tutuklandı.

Kaza sonrası yaralı olarak hastaneye kaldırılan servis sürücüsü Bilal K'nin tedavisi tamamlandı.

Bilal K, taburcu işlemlerinin ardından jandarma ekiplerince Çorlu Adliyesi'ne getirildi.

Sürücü Bilal K, savcılık ifadesinde, çalıştığı firmada "sigortasız" olarak çalıştığını, ancak şirketin "kadrolu" şoförü olduğunu söyledi.

Bariyer kapalıyken hemzemin geçitten geçilmemesi gerektiğini anladığını ve çok pişman olduğunu belirten Bilal K, "Ben bariyerin birini geçip tren rayının üzerine vardığımda da treni görmedim. Ben ışık da görmedim. Tren yolundaki hemzemin geçitteki sesleri yani trenin geldiğine dair ikaz sesini de duymadım. Minibüse trenin çarptığını da hissetmedim. Gözümü açtığımda kaza yaptığımızı anladım." dedi.

Zanlı, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmada, şüphelinin, kazada kusurlu olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

Ergene ilçesinde, 4 Eylül Cumartesi günü, Edirne'den İstanbul'a giden Kapıkule-Halkalı 13000-1 sayılı 11 vagonlu yük treni, Velimeşe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, Bilal K'nin kullandığı 59 ADJ 755 plakalı servis aracına çarpmıştı. Kazada, araçta bulunan 7 kişi yaşamını yitirmiş, 6 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Coşkun Bozyel